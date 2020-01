Ubi vola a +3,5%, Banco BPM si accoda. Goldman Sach accende i due titoli

Titta Ferraro 16 gennaio 2020 - 14:59

Rally oggi a Piazza Affari per UBI Banca che si è portata in questi minuti sui massimi intraday a 2,93 euro, in rialzo del 3,5 per cento. Tra i migliori del Ftse Mib anche Banco BPm con +2% a 2,043 euro.Per UBI Banca è arrivata la promozione da Neutral a Buy da parte di Goldman Sachs con contestuale aumento del target price da 3,25 a 4,25 euro. Buy anche per Banco BPM su cui viene riavviata la copertura. Entrambi i titoli, afferma Goldman Sachs, sono fortemente a sconto nonostante il miglioramento della situazione politica italiana. “Abbiamo ora considerato le aspettative di guadagno del consensus come realistiche, e ne trarranno beneficio se il consolidamento riprende, a nostro avviso”, argomenta Goldman che ha anche simulato i possibili vantaggi di una fusione UBI-Banco, quantificabili in un EPS 2020 aumento dell'utile per azione 2020 compreso tra il 5,8% e il 13,5% (a seconda delle sinergie di costo).