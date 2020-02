Ubi protagonista in Borsa post conti, Akros alza asticella target a 3 euro

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca protagonista a Piazza Affari, con il titolo che si posiziona in vetta al Ftse Mib (+3,4% a 3,01 euro). Ieri il gruppo bancario lombardo ha alzato il velo sui conti 2019 che vedono, al netto delle poste non ricorrenti, l’utile al netto salire a 352,9 milioni, +16,7% rispetto ai 302,4 mln del 2018. E le prospettive per l'anno in corso sono positive: l’utile netto del 2020 è stimato superiore a quello del 2019 con conseguente crescita del dividendo.All'indomani dei risultati gli analisti di Banca Akros si sono concentrati su Ubi, confermando il rating neutral e alzando il target price da 2,9 a 3 euro. "Ci attendiamo che il mercato si concentri sul piano che verrà presentato il prossimo il 17 febbraio", segnalano da Akros.