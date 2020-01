Ubi lancia emissione Additional Tier 1 in euro

Daniela La Cava 13 gennaio 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca impegnata sul fronte obbligazionario. La banca lombarda, al fine di ottimizzare la struttura del capitale, ha deciso di procedere all’emissione di uno strumento Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) destinato ad investitori istituzionali e denominato in euro.A tal fine, scrive la banca in una nota, Ubi Banca ha nominato Goldman Sachs International e Ubs Investment Bank quali Global Coordinators and Structuring Advisors dell’operazione e Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc e Ubs Investment Bank come Joint Bookrunners and Joint Lead Managers, incaricati di curare il collocamento dello strumento.