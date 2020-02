Ubi Banca vede utili e dividendo in crescita nel 2020

Titta Ferraro 10 febbraio 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

L'utile netto del 2020 è stimato superiore a quello del 2019 con conseguente crescita del dividendo. Lo dice UBI Banca a margine dell'approvazione dei conti 2019. La banca rimarca come nel 2020 proseguirà la ricomposizione dei ricavi "core" a favore di una crescita delle commissioni nette rispetto al margine d'interesse. E' confermata la strategia di salvaguardia degli spread commerciali compatibilmente con le dinamiche competitive del mercato.I crediti deteriorati lordi, inoltre, sono attesi in riduzione, guidati dal 2020 in poi dal work out interno. "Grazie alla forte riduzione dello stock di crediti deteriorati conseguita principalmente nel 2019 e ai limitati flussi in entrata, il costo del credito è atteso in significativa riduzione rispetto al 2019", conclude UBI.