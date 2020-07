Ubi Banca stella del Ftse Mib dopo rilancio Intesa: per Equita offerta diventa da 'attraente a irrinunciabile'

Daniela La Cava 20 luglio 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Protagonista assoluta di giornata sul Ftse Mib è Ubi Banca che mette a segno un rialzo di oltre il 13% a quasi 3,7 euro per azione. A mettere il turbo all'azione della banca lombarda la decisione di Intesa Sanpaolo che ha rilanciato mettendo sul piatto ulteriori 652 milioni di euro cash per convincere i soci Ubi ad aderire all'offerta partita lo scorso 6 luglio. Al corrispettivo in azioni, pari a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta, il cda della banca ha deciso di aggiungere un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro."Da attraente a irrinunciabile", così si esprimono gli analisti di Equita sull'operazione ed entrando più nel dettaglio scrivono: "L’offerta, secondo noi già di per sé molto vantaggiosa per gli azionisti Ubi, non può ora essere razionalmente rifiutata in quanto comporta un premio del 44,7% rispetto ai prezzi di chiusura di Ubi il giorno precedente l`annuncio, rispetto ad una media del 4% nei deal realizzati fra banche negli ultimi anni".