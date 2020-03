Ubi Banca: rating confermati in 'rating watch positivo'

Daniela La Cava 25 marzo 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha confermato tutti i rating di Ubi Banca (Long-term Issuer Default Rating, Viability Rating, rating sui depositi e sul debito) in Rating Watch Positivo. Lo si apprende in una nota della banca lombarda nella quale si ricorda che ieri l'agenzia di rating Usa ha effettuato un’azione di rating su 14 gruppi bancari. L'agenzia ha inoltre risolto i rating degli strumenti che erano stati posti, a seguito di recente modifica della metodologia di rating, "Under Criteria Observation".I nuovi rating attribuiti agli strumenti di UBI Banca, per i quali è stato mantenuto il rating watch positivo, sono Senior Non-Preferred debt rating (BB+) e Subordinated tier 2 debt rating (BB).