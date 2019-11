Ubi Banca: protocollo d'intesa con Cdp per sostegno alle Pmi

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che sancisce l’avvio di una collaborazione volta a promuovere iniziative congiunte finalizzate al sostegno delle imprese italiane.Come prima declinazione operativa, si legge nel comunicato congiunto, Cdp ha concesso a Ubi un finanziamento da 500 milioni di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, che sarà integralmente impiegato in nuovi finanziamenti alle Pmi operanti nelle otto regioni del Mezzogiorno. Nel dettaglio, tali finanziamenti potranno avere un importo massimo di 15 milioni e scadenza non inferiore a 36 mesi, così da supportare la realizzazione di investimenti di medio- lungo termine.L'iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del piano industriale 2019-2021 di Cdp che prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di supporto delle imprese del Mezzogiorno, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti.Oltre alla concessione di liquidità, la collaborazione riguarda anche altri ambiti operativi. Tra questi: l’attivazione di strumenti di garanzia, anche con il coinvolgimento dei Confidi o mediante l’utilizzo di “sezioni speciali” del Fondo di Garanzia per le Pmi, costituite da Cdp, che possano migliorare le possibilità e le condizioni di accesso al credito bancario.