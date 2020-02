Ubi Banca pronta a convocare cda straordinario per valutare offerta Intesa

Titta Ferraro 18 febbraio 2020 - 09:43

L'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo ha colto di sorpresa UBI Banca e il suo ceo Victor Massiah, volato ieri a Londra per la presentazione del nuovo business plan. La banca bergamasca, stando a quanto riferisce l'agenzia Radiocor, si accinge a convocare un cda straordinario di Ubi Banca per valutare l'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni UBI. Sempre l'agenzia Radiocor sottolinea come il patto di consultazione Car, che raggruppa circa il 18% di azionisti di UBI Banca, non si sbilancia sull'Offerta lanciata da Intesa Sanpaolo ed è al lavoro per valutarla con "le riflessioni che prenderanno il loro tempo".