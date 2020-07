Ubi Banca piomba sul fondo del Ftse Mib: Equita, da oggi titoli senza supporto concambio

Daniela La Cava 27 luglio 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso a Piazza Affari per Ubi Banca che si muove in calo di oltre il 3 per cento. Domani si conclude l'offerta di Intesa Sanpaolo, con le adesioni all’Ops del gruppo guidato da Carlo Messina su Ubi che hanno raggiunto, alla data di venerdì scorso, una quota pari al 32,6% rispetto al 26,4% del giorno precedente. “A due giorni dalla scadenza le adesioni sono superiori alla media delle più recenti Ops – sottolineano da Equita – come in tutte le precedenti operazioni, l’ultimo giorno di offerta vedrà l’adesione di investitori istituzionali e arbitraggisti che determineranno il superamento della soglia obiettivo di offerta”. Da oggi gli analisti della sim milanese si attendono che i titoli Ubi "comincino a cessare di incorporare i termini dell’offerta di Intesa, inclusa la componente cash di 0,57 euro per azione (16% del valore del titolo) e il premio implicito nel concambio (17 azioni Intesa Sanpaolo per ogni 10 Ubi, che garantiscono un premio del 27,6% rispetto ai prezzi pre-annuncio): infatti chi compra i titoli sul mercato oggi non può più consegnare i titoli in offerta dato che il periodo di adesione terminamartedì 28".Equita, che continua a "consigliare di aderire all'Ops", si attende che il titolo Ubi, che oggi tratta con un premio del 49%/145% rispetto ai peer più diretti (P/TE a 0,52 volte rispetto ai 0,35 volte di Bper e 0,21 volte di Banco Bpm), cominci a sottoperformare in maniera significativa: il venir meno del supporto dei termini dell`offerta, la convergenza ai multipli dei peers e alla valutazione fondamentale comportano un downside risk di oltre il 40%.