Ubi Banca: piano al 2022 utile ora atteso a 562 mln da 665 mln

Daniela La Cava 3 luglio 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ha approvato l’aggiornamento del piano industriale al 2022, con un utile netto atteso a 562 milioni di euro contro i 665 milioni del piano originale, con una riduzione di circa 1 punto percentuale di RoTE e e con un Cet1 ratio stimato attestarsi al 2022 al 13,9% (al netto dei dividendi del 2019 ma prima di quelli relativi a 2020, 2021, 2022).L’aggiornamento del business plan prevede la conferma di tutte le principali linee guida già delineate nel corso del piano presentato al mercato lo scorso 17 febbraio. A questa si aggiunge, spiega il gruppo bancario lombardo, la scelta strategica di internalizzare il 100% di Aviva Vita che porterà nell’orizzonte di piano a un rendimento atteso dell’investimento superiore al 10 per cento. L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul costo del credito è stimato in 85 punti base cumulati aggiuntivi nell’arco del triennio 2020-2022.La banca precisa che "per maggior cautela, la valutazione dell’impatto del Covid-19 sui parametri di credito e quindi per la stima dell’adeguatezza del patrimonio di vigilanza di Ubi Banca, è stata effettuata in uno scenario che include una variazione del Pil reale del -10,3% nel 2020, del +2,8% nel 2021 e del -0,2% nel 2022".