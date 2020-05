Ubi Banca in azione: sotto la lente "efficacia Ops" promossa da Intesa

Daniela La Cava 27 maggio 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca va in pressing su Intesa Sanpaolo e si prepara ad andare in tribunale. Ieri sera il consiglio di amministrazione della banca lombarda ha deliberato l’avvio di un’azione volta ad accertare che gli effetti della comunicazione dello scorso 17 febbraio, effettuata dal gruppo guidato da Carlo Messina ai sensi dell’articolo 102 del Testo Unico della Finanza, sono cessati, con tutte le relative conseguenze, incluso il venir meno della cosiddetto “passivity rule” in capo a Ubi Banca. Un’azione che avviene a causa dell’avveramento della condizione mac (material adverse change), spiega la banca, "di efficacia dell’offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo – determinato dalla pandemia Covid-19 – e della mancata tempestiva rinunzia di Intesa a tale condizione".L’azione in argomento, sottolinea ancora Ubi Banca, è finalizzata alla tutela giudiziale dei diritti soggettivi di Ubi Banca, a complemento dell’iniziativa promossa dinanzi alla Consob a tutela degli stakeholders, degli investitori nonché dell’efficienza e della trasparenza del mercato, di cui al comunicato stampa diffuso dalla banca lo scorso 19 maggio.