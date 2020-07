Ubi Banca: cda respinge ancora offerta Intesa, "non riconosce appieno valore banca"

Daniela La Cava 24 luglio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Nonostante il rilancio di venerdì, secondo il consiglio di amministrazione di Ubi Banca l'offerta di Intesa Sanpaolo non riconosce appieno il valore della banca lombarda. "Il consiglio di amministrazione Di Ubi Banca ritiene che, nonostante il riconoscimento della componente in denaro, l’offerta non riconosca appieno il valore complessivo di Ubi Banca", si legge nella nota di aggiornamento diffusa ieri sera. In particolare, la banca guidata da Victor Massiah spiega che "gli elementi di novità emersi dall’analisi del comunicato di aumento del corrispettivo e del supplemento al prospetto e rappresentati esclusivamente dal rilascio dell’autorizzazione antitrust e dalla previsione della componente in denaro, non sono tali da far superare tutte le considerazioni conclusive espresse dal consiglio di amministrazione di Ubi Banca nel comunicato dell’emittente".