Ubi Banca: anche Moody's pone rating in revisione per possibile upgrade

Daniela La Cava 21 febbraio 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca comunica che l’agenzia di rating Moody’s ha posto in revisione per possibile upgrade tutti i principali rating a lungo termine della banca lombarda. Lo annuncia in una breve nota la stessa Ubi Banca. Ieri anche S&P Global Ratings aveva annunciato di avere posto il rating di Ubi CreditWatch positivo.