Ubi Banca, Massiah: 'posso dire con certezza che non trasferiremo tassi negativi su depositi clienti'

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

"Allo stato attuale, posso dire con certezza che non trasferiremo i tassi negativi sui depositi dei clienti. Quanto ai prestiti, la nostra politica di rigore sul pricing ci ha forse impedito di cogliere alcune opportunitĂ di impiego ma, rispetto ad altri, abbiamo avuto un impatto negativo minore sul margine d'interesse. Peraltro quasi compensato dalla crescita delle commissioni". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Ubi Banca Victor Massiah, in vista del piano industriale triennale che la banca intende presentare nel primo trimestre del 2020.