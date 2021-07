U-Power rimanda la quotazione, al vaglio finestre temporali alternative

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

U-Power Group rimanda lo sbarco a Piazza Affari. "In merito al processo di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, U-Power Group ha deciso di valutare finestre temporali alternative rispetto a quelle precedentemente comunicate", si legge nella nota dell'azienda di Paruzzaro leader europeo nelle calzature antinfortunistiche.La decisione presa dalla società, spiega il gruppo, è da ricondursi alle attuali condizioni del mercato azionario primario, caratterizzato, in questa fase, da un sovraffollamento di operazioni in offerta a livello internazionale.Intanto U-Power Group "sta proseguendo con successo il proprio percorso di crescita anche nel primo semestre 2021 con ricavi preliminari superiori alle attese e in aumento di oltre il 40% rispetto all’esercizio precedente".