UNRAE: a luglio e agosto veicoli rimorchiati in forte crescita

22 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Luglio e agosto con il segno più per il mercato dei veicoli rimorchiati. Come rende noto l’UNRAE, l’associazione rappresentativa dei produttori esteri operanti in Italia, nel mese di luglio si registrano 1.360 immatricolazioni, in crescita del 16,9% rispetto alle 1.163 dello stesso mese del 2020, mentre ad agosto si sono registrate 1.124 unità immatricolate, quasi raddoppiate (+90,1%) rispetto alle 591 dell'anno precedente.