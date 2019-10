UCapital24: presentata comunicazione pre-ammissione a Borsa Italiana

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

UCapital24 ha avviato ufficialmente il percorso che la porterà alla quotazione in Borsa. Il gruppo, che ha dato vita a un social network economico finanziario, ha comunicato di avere presentato ieri la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di euro nonché la conversione al prezzo di Ipo di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di 4,2 milioni. Il collocamento privato, si legge in una nota, per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati. La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del predetto collocamento privato. Il prezzo atteso delle azioni della società è pari a 4 Euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione di 11,5 milioni post-money. L’inizio delle negoziazioni sul Aim Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.