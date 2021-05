UCapital24: nuove risorse per ottimizzare e internazionalizzare la piattaforma

simone borghi 12 maggio 2021 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

UCapital24, social network economico e finanziario quotato su AIM, ha comunicato l’impegno da parte del socio di maggioranza relativa UCapital Ltd, controllata da Gianmaria Feleppa, Presidente e Amministratore Delegato di UCapital24, a sottoscrivere un aumento di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino a un ammontare di 800mila euro.L’operazione ha l’obiettivo di sostenere UCapital24 con tutte le risorse necessarie in questa fase per garantire continuità operativa e proseguire con il progetto di internazionalizzazione della piattaforma.“Questa operazione ha l’obiettivo di dare un chiaro messaggio al mercato in cui UCapital24 sta operando” ha commentato Gianmaria Feleppa, presidente di UCapital24. “Le dinamiche finanziarie dell’ultimo anno hanno reso necessarie iniezioni di liquidità finalizzate a ottimizzare la nostra piattaforma. Stiamo lavorando per evolvere la piattaforma in termini di innovazione tecnologica e servizi offerti, grazie anche al confronto con player internazionali".