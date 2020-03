UCapital24 lancia Advmix, l’advertising mirato e trasversale su più social network

simone borghi 5 marzo 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

UCapital24 ha lanciato sulla propria piattaforma ADVMIX, un nuovo strumento integrato per campagne di comunicazione pubblicitaria che propone un modello di advertising targettizzato e trasversale su più social network, integrando in un unico prodotto campagne mirate su LinkedIn (tramite LinkedIn Campaign Manager) e Facebook ADS, direct email marketing (DEM) e spazi pubblicitari con post dedicati e banner su UCapital24.com.ADVMIX si configura come una forma di Digital Advertising taylor made, basata interamente sulle esigenze del cliente, ideata per grandi aziende e per campagne istituzionali ma accessibile anche alle piccole e medie imprese in cerca di campagne mirate e progettate per colpire parallelamente gli stakeholder di riferimento su vari social network. Questo tipo di campagna pubblicitaria ha mostrato finora risultati molto positivi, con una performance superiore del 20% rispetto al Digital Advertising classico, secondo i dati raccolti da UCapital24 finora.“L’ingresso di ADVMIX nel mercato pubblicitario va incontro alle esigenze espresse da molte aziende: la possibilità di progettare, interfacciandosi con un unico interlocutore, campagne di advertising coordinate su vari social network e supertargettizzate. Siamo convinti che questo nuovo mezzo pubblicitario convincerà anche i più scettici delle opportunità offerte dai nuovi strumenti di digital advertising” commenta Gianmaria Feleppa, Fondatore e AD di UCapital24.