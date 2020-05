UBi Banca: utile trimestrale sopra le attese grazie a capital gain su vendita bond (analisti)

Alessandra Caparello 11 maggio 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Risultati sopra le attese nel primo trimestre dell’anno per Ubi banca ma solo grazie a capital gain (53mn) su vendita bond corporate. Secondo Equita Sim, la performance operativa non brillante.Le commissioni sono sopra le attese (420mn -6% QoQ vs 400mn), grazie alle performance/up-front fees (60mn vs 25mn exp) nonostante un mese di sostanziale inattività a partire dal lockdown. Gli esperti riducono le stime 2021-22 del 10% in media incorporando uno scenario più prudente sui ricavi, aumentando il costo del rischio da 78 a 85bps nei prossimi due anni. Confermato il target price a 2.3 ps (Adj P/E of 7x, P/TE di 0.33x). “La nostra valutazione sconta con probabilità al 65% lo scenario di successo dell`offerta di Intesa Sanpaolo, mentre in uno scenario stand-alone il target price scenderebbe a 2ps ie 0.29x P/TE rispetto a una media dei multipli dei peers più diretti di 0.24x”.