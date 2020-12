UBS AM: finanziato con un Private Bond di 55 mln l’investimento di DWS in Medipass

simone borghi 3 dicembre 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

UBSAsset Management (UBS AM) annuncia oggi l’investimento da 55 milioni di euro in un Private Bond quinquennale per finanziare l’acquisizione da parte di DWS Alternatives Global Limited (DWS), per conto di un suo Fondo, di Mediapass, fornitore leader nel mercato italiano di apparecchiature e servizi per radioterapia e diagnostica per immagini. UBS AM ha compiuto tale investimento in virtù della sua strategia sul debito infrastrutturale ed è l’unico tra chi ha sottoscritto il bond a partecipare al finanziamento. Il bond da 55 milioni è diviso in due tranches, di cui la prima è costituita da un finanziamento per l’acquisizione pari a 37,5 milioni di euro, utilizzati per completare l’operazione. Una seconda tranche è del valore di 17,5 milioni di stanziamenti, che verranno utilizzati nei prossimi due anni per finanziare nuovi investimenti e per la crescita di Medipass, leader di mercato nella fornitura di servizi di radioterapia e diagnostica avanzata per immagini rivolti a ospedali e strutture sanitarie del settore pubblico e privato in tutta Italia.