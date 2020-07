UBI svetta a +4% sul Ftse Mib, effetto Goldman trascina le banche

Titta Ferraro 15 luglio 2020 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Colpo di reni a fine giornata di UBI Banca che si avvia a chiudere nei pressi dei massimi intraday a 3,189 euro, in rialzo di quasi il 4 per cento. Il titolo, su cui dal 6 luglio scorso è partita l'OPS di Intesa Sanpaolo, sta sovraperformando il settore che si muove in rialzo sull'onda dei buoni riscontri arrivati da oltreoceano. I conti Goldman Sachs sono infatti andati ben oltre le attese.Il colosso bancario Usa ha chiuso il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 2,25 miliardi di dollari, ossia 6,26 dollari per azione. Battute anche le stime del consensus FactSet che indicava un utile per azione di 3,9 dollari. La banca statunitense ha visto raddoppiarsi i suoi ricavi da trading nel secondo trimestre, spinti dal forte recupero dei mercati dopo il sell-off del primo trimestre.