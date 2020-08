UBI Banca: previsti profitti in grado di supportare dividendi in linea con piano al 2022

Titta Ferraro 3 agosto 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Per la seconda parte dell’anno, in assenza delle operazioni straordinarie che INtesa Sanpaolo porrà in essere a seguito dell’esito positivo dell’OPAS e di una nuova emergenza Covid-19, UBI Banca prevede la buona tenuta dei ricavi “core” (margine di interesse e commissioni nette) e il proseguire dell’attento controllo dei costi.Complessivamente la banca guidata da Victor Massiah prevede un utile netto positivo in grado di supportare dividendi in linea con le previsioni del Piano industriale 2022 Aggiornato.