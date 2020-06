UBI Banca partecipa ad asta Tltro3 per 12 miliardi

Redazione Finanza 24 giugno 2020 - 18:14

MILANO (Finanza.com)

UBIBanca ha provveduto, con valuta odierna, a rimborsare l’importo residuo di TLTRO2 in essere (complessivamente circa 10 miliardi di euro, per effetto della scadenza odierna di una tranche da 7,5 miliardi di euro e al rimborso anticipato di 2,5 miliardi con scadenza finale marzo 2021). Al contempo, con pari valuta, ha partecipato all’asta TLTRO3 per 12 miliardi di euro.