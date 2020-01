UBI Banca: ordini record per il bond subordinato

Titta Ferraro 14 gennaio 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Domanda per oltre 6 miliardi di euro per l'emissione inaugurale di Additional Tier 1 di UBI Banca destinata a investitori istituzionali. L'istituto bergamasco ha raccolto 400 milioni di euro. L'elevato volume di ordini ricevuti da circa 450 investitori istituzionali ha portato a rivedere al ribasso di 0,625% la guidance iniziale di cedola, annunciata in area 6,5%. La cedola finale è stata quindi fissata a 5,875% per i primi 5 anni e mezzo. La cedola è pagabile su base semestrale in via posticipata, il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2020 (prima cedola corta). Il prezzo di riofferta è in 100.In termini di esecuzione dell’operazione, la sollecita apertura dei libri ha consentito di raccogliere ordinianche da investitori asiatici, abitualmente meno presenti nella sottoscrizione di strumenti della Banca.Al termine del collocamento, i titoli sono stati allocati i Fondi (66%), Banche (16%), Fondi Hedge (10%), Fondi pensione e assicurativi (5 %), altro (2%); per Paese in Regno Unito e Irlanda (29%), Francia (18%), Germania e Austria (10%), Svizzera (10%), Italia (8%), Asia (7%), Iberia (5%), Benelux (5%), Paesi Nordici (4%), altro (4%).