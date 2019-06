UBI Banca non balla con Carige, secca smentita a nuovi rumor

Titta Ferraro 25 giugno 2019 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

"Un istituto italiano per il salvataggio di Carige". Così titola oggi La Repubblica dopo il no del consiglio del Fondo interbancario all'offerta avanzata dal fondo Apollo. Il quotidiano parla della possibilità di un intervento in tandem di banche e soci per scongiurare scenari estremi con possibile aumento di capitale fino a 750 mln di euro da trovare tra partner pubblici e privati. Il quotidiano Repubblica indica che, dai primi contatti, sembrano fuori gioco Mps e Bper, mentre Ubi a certe condizioni potrebbe essere attratta dal dossier.Repentina la smentita di UBI Banca che questa mattina bolla come "assolutamente destituita di fondamento qualsiasi l'ipotesi aggregativa con Banca Carige".Ubi ieri ha guidato il calo del settore bancario a Piazza Affari risultando la peggiore con -2%. Ad appesantire il settore sul finale è STATA PROPRIO la decisione del Fondo Interbancario di valutare l'intervento in Carige "con la disponibilità a valutare proposte di intervento che prevedano la partecipazione degli attuali azionisti e di partners pubblici o privati".