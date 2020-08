UBI Banca: no evidenza su dettagli e impatto misure che Intesa porrà in essere dopo Opas

Titta Ferraro 3 agosto 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

UBIBanca sottolinea come nel secondo semestre la prevedibile evoluzione della gestione sarà influenzata dalle operazioni di carattere straordinario che Intesa Sanpaolo porrà in essere a seguito dell’esito positivo dell’OPAS. Al momento il Consiglio di Amministrazione UBI non ha evidenza di dettaglio delle suddette operazioni (ad esempio cessione del ramo sportelli a BPER), della relativa tempistica e dei conseguenti impatti economico patrimoniali.