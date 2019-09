UBI Banca miglior titolo del FTSE Mib, Juventus ancora in crisi

Titta Ferraro 25 settembre 2019 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in negativo per Piazza Affari che comunque nell'ultima ora di contrattazioni ha recuperato terreno riuscendo a limitare le perdite dopo una prima parte di giornata molto difficile. A condizionare l'umore dei mercati era stato l'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump.Lo stesso Trump ha contribuito al recupero dei mercati nel pomeriggio con le sue dichiarazioni sulla questione commerciale con la Cina, annunciando ai giornalisti un accordo "prima del previsto".L'indice Ftse Mib ha chiuso a -0,51% a 21.788 punti, lontano dai minimi toccati nell'intraday sotto 21.500 punti. Tra i peggiori i titoli si segnala Amplifon scesa di oltre il 2%. Miste le banche che a lungo hanno segnato cali molto marcati. Unicredit ha ceduto l'1,16%, mentre Intesa Sanpaolo ha strappato il segno più (+0,23%).Meglio ha fatto UBI Banca (+1,17%). L'istituto bergamasco ha provveduto al rimborso anticipato di 1,5 miliardi di euro di TLTRO2, a valere sui 10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l’esposizione complessiva residua della banca al TLTRO2 ammonta attualmente a 11 miliardi, comprensiva dei 2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021. Tale rimborso, rimarca UBI in una nota, è stato reso possibile dalla velocità di implementazione del Piano di Funding, volto anche a sostituire progressivamente nel tempo, con emissioni di mercato, i finanziamenti straordinari BCE. UBI Banca rimarca inoltre che non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel corrente mese di settembre.Debolezza per i titoli della galassia Agnelli con -1,37% per FCA e -2,48% per Juventus che prosegue il suo momento no nonostante il successo in trasferta a Brescia nel turno infrasettimanale di campionato.