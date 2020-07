UBI Banca: livello dividendi sostenibile, nessun faro Bce su aggiornamento piano

Titta Ferraro 6 luglio 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

In relazione all’articolo de Il Messaggero “UBI Faro della BCE sul nuovo piano”, un portavoce di UBI Banca ha precisato che quello pubblicato il 3 luglio è l'aggiornamento del Piano Industriale 2022, già approvato il 17 febbraio, per tenere in considerazione le mutate condizioni di mercato a seguito della recente crisi causata dal Covid-19.Il dialogo del Gruppo UBI Banca con le autorità di vigilanza "è costruttivo e continuo e alla banca non risulta l’esistenza di alcun 'faro della BCE' sulle decisioni presentate e approvate dal CDA della banca. Infatti l’aggiornamento del piano è stato inviato alle istituzioni di vigilanza europea ben prima del suo annuncio avvenuto venerdì 3 luglio". UBI sottolinea come il livello dei dividendi annunciato in crescita a 840 milioni nei prossimi tre anni è comunque compatibile con il mantenimento di un CET1 superiore al 12,5% e quindi ampiamente al di sopra dei requisiti patrimoniali minimi richiesti dalle autorità di vigilanza.