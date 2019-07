UBI Banca inarrestabile: altro +5%, miglior titolo Ftse Mib davanti a Unicredit

Titta Ferraro 4 luglio 2019 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo per UBI Banca, miglior titolo del Ftse Mib con un balzo di quasi il 5% a 2,95 euro. Il titolo dell'istituto bergamasco già ieri aveva svettato con un progresso del 6,78% cavalcando insieme a tutto il settore bancario l'assist del prepotente rally dei BTP in scia alla scelta della Lagarde per il dopo Draghi alla Bce e l'accantonamento del rischio procedura d'infrazione.Tra i migliori del Ftse Mib oggi figurano anche gli altri titoli bancari: +3,9% per Unicredit tornata di slancio oltre gli 11,5 euro. L'altra big Intesa Sanpaolo saled del 2,13%; +2,8% per Bper e Banco BPM.