UBI Banca: il ceo Massiah si dimette con effetto immediato

Titta Ferraro 3 agosto 2020 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di Ubi Banca, Victor Massiah, ha rimesso il proprio mandato di consigliere delegato e di direttore generale al consiglio di amministrazione, con decorrenza immediata. LO comunica la banca in una nota in cui precisa come il cda, alla luce del successo dell'Opas di Intesa Sanpaolo, ha compreso le motivazioni del Dott. Massiah, legate alla radicale modifica della compagine azionaria della banca, e accettato la decisione.Massiah era da oltre 11 anni al vertice del gruppo. "Il Dott. Massiah ha contribuito a costruire una realtà solida, stimata, sostenibile, dove la dimensione nazionale è rimasta comunque rispettosa delle radici e della vicinanza al territorio nonché degli interessi di tutti gli stakeholder", commenta il presidente di UBI, Letizia Moratti.Nell’attesa del regolamento dell’OPAS, i consiglieri di UBI Banca manifestano la propria intenzione di rimettere il proprio mandato nelle mani dell’offerente rimanendo, se del caso, in carica per garantire la continuità operativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della Banca fino all’assemblea di rinnovo degli organi.