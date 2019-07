UBI Banca: bond Tier 2 a 10 anni riceve ordini 4 volte l’ammontare emesso

Titta Ferraro 5 luglio 2019 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Emissione obbligazionaria subordinata “Tier 2” per UBI Banca. Il bond allocato ieri presenta scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni; è stato collocato un ammontare di 300 milioni di euro, a completamento del piano di emissione per questo tipo di strumento a tutto il 2020, come previsto dall’attuale piano di funding. L'operazione ha visto una domanda che ha raggiunto oltre 4 volte l’ammontare dell’emissione, permettendo di ridurre lo spread dall’iniziale livello di 510bps a quello finale di 475bps sopra il mid-swap a 5 anni.L’emissione è stata allocata a oltre 150 investitori, con la seguente ripartizione geografica: Italia (34%), Regno Unito (23%), Francia (15%), Germania & Austria (8%), Svizzera (7%) e altri. Per tipo di investitore è stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d’investimento (65%), banche e banche private (24%), assicurazioni e fondi pensione (6%), Istituzioni Ufficiali (4%) e altri.Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 99,613% e la cedola fissa è del 4,375%, equivalente a uno spread di 475 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni. La cedola sarà riconosciuta in via posticipata il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2020. L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca e sarà quotata alla Borsa irlandese. In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: Ba3 (Moody’s), BB (S&P), BB+ (Fitch), BBH (DBRS). Banca IMI, Goldman Sachs International, Societe Generale e UBI Banca hanno agito in qualità di joint bookrunner.