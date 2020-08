UBI Banca: Gaetano Micciché scelto come nuovo ceo

Titta Ferraro 6 agosto 2020 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Come da attese sarà Gaetano Micciché a ereditare il ruolo di guida di UBI Banca dopo le dimissioni di Victor Massiah a seguito dell'esito dell'OPAS promossa da Intesa Sanpaolo. Lo stesso ceo di Intesa, Carlo Messina, ha affermato che Micciché poteva essere l'uomo giusto per guidare l'integrazione di UBI in Intesa.Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla cooptazione di Gaetano Micciché come Consigliere e alla sua nomina quale Consigliere Delegato e Direttore Generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di UBI Banca.A seguito dell’invito della Capogruppo Intesa Sanpaolo a rimanere in carica sino alla prossima Assemblea che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta Assemblea.Il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria di UBI Banca per il 16 ottobre ponendo all’ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 e la determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.