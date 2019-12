Tweet di Trump fa volare le Borse, accordo con Cina 'molto vicino'

Titta Ferraro 12 dicembre 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump scalda i mercati circa un imminente accordo con la Cina sui dazi. "Siamo molto vicini a un grande accordo con la Cina, lo vogliono loro e anche noi!", recita il tweet del presidente degli Stati Uniti. In assenza di accordo Usa-Cina, il 15 dicembre scatterebbero i nuovi dazi su prodotti cinesi.Repentina la reazione dei mercati con lo S&P 500 che sale dello 0,6% a 3.160 punti, sui nuovi massimi storici. Molto bene anche Piazza Affari con +0,9% a 23.330 punti per il Ftse Mib. Il miglior titolo è UBI Banca +3%, seguita con rialzi a cavallo di +2% per Fca, Exor, Pirelli e Nexi.