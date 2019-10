Tutto pronto per il BTP Italia: tasso minimo garantito fissato allo 0,60%

Titta Ferraro 18 ottobre 2019 - 13:13

Nuova emissione del BTP Italia in rampa di lancio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della quindicesima emissione del BTP Italia, al via da lunedì 21 ottobre. La cedola annua minima sarà dello 0,60% con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027. Il tasso cedolare (reale) annuo definitivo di questa quindicesima emissione del BTP Italia, titolo indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), potrà essere rivisto al rialzo o confermato con successiva comunicazione all’apertura della terza giornata di emissione, mercoledì 23 ottobre.L’emissione del BPT Italia, avrà luogo sul MOT attraverso Banca IMI S.p.A e UniCredit S.p.A dal 21 al 23 ottobre 2019. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 103,13548. La Prima Fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà dal prossimo lunedì 21 ottobre fino a martedì 22 ottobre 2019, salvo eventuale chiusura anticipata alle ore 13,30 di martedì 22 ottobre. Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005388167. Si ricorda che sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono presenti tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo della cedola e della rivalutazione del capitale.