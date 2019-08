Turismo: quasi 150mila imprese femminili, un terzo dell'industria

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Quasi un terzo dell’industria del turismo e della vacanza è in mano alle donne. Sono infatti oltre 148mila le imprese femminili che si occupano di attività di ristorazione e alloggio, di servizi turistici o legati all’intrattenimento e al divertimento, il 29,5% del totale. Sensibile la crescita di questo insieme in 4 anni: +8,7% e quasi 12mila imprese in più. Sono le principali evidenze della ricerca effettuata dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere.