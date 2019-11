Turismo: oltre 400 milioni di presenze nel 2018, Roma la meta più visitata

Alessandra Caparello 27 novembre 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

L’Italia è il terzo paese in Europa per numero di presenze negli esercizi ricettivi dopo Spagna e Francia, con una quota del 13,6% sul totale della Ue28. Lo indica l’Istat secondo cui nel2 018, gli esercizi ricettivi italiani, con circa 428,8 milioni di presenze e 128,1 milioni di arrivi, hanno raggiunto un nuovo massimo storico, superando il picco già raggiunto nel 2017.Crescono sia gli arrivi (+3,6%) che le presenze (+1,1%) di clienti residenti in Italia. La meta preferita dai turisti è Roma con circa 29 milioni di presenza, pari al 6,8% del totale nazionale, seguita da Venezia e Milano, entrambe con 12,1 milioni di presenza circa, apri al 2,8% di quote sul totale nazionale. Rispetto al 2017, Roma rileva un incremento delle presenze del 7,6%, Venezia del 3,7%, Milano dell’1,7%. Gli stranieri che visitano il Belpaese sono soprattutto tedeschi che nel 2018 sono arrivati a far registrare quasi 59 milioni di notti trascorse nel complesso degli esercizi ricettivi, con una quota sul totale delle presenze di turisti non residenti pari al 27,1%. Seguono, con percentuali decisamente inferiori, i turisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Regno Unito (tutte intorno ai 6,5 punti percentuali) e quelli provenienti da Paesi Bassi, Svizzera, Liechtenstein e Austria (circa 5%).