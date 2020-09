Turismo: a rischio 1,3 milioni di posti di lavoro. Il settore vale il 13% del Pil Italia

Valeria Panigada 30 settembre 2020 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Pesanti ricadute dell’emergenza Covid sul settore turismo, che vale l'1,3% del Pil italiano. Soprattutto sull'occupazione. Lo dimostrano i numeri dell'ultimo Osservatorio redatto da Federalberghi e FIPE per conto dell’Ente Bilaterale Nazionale Turismo, secondo cui solo ad agosto e solo per alberghi e ristoranti sono state autorizzate 44 milioni di ore di cassa integrazione. Ancora più allarmante è quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto agosto: da gennaio a maggio 2020 le assunzioni nei settori turismo e terme si sono ridotte dell'80% per i contratti di lavoro stagionale e del 60% per quelli a tempo determinato. Per i prossimi mesi, le previsioni non migliorano, infatti, da agosto a fine anno, il governo stima una riduzione delle assunzioni nell’ordine del 70%.