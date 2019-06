Turismo: 6,8 milioni di italiani in partenza a giugno, sconti oltre il 25%

Valeria Panigada 14 giugno 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Scattano le prime partenze dopo la fine della scuola con 6,8 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza a giugno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixé nel week end che segna tradizionalmente l’inizio delle vacanze degli italiani. Per il mese di giugno si registra quest’anno, sottolinea la Coldiretti, un leggero calo dell’8% rispetto allo scorso anno anche a causa del maltempo che ha ritardato le prenotazioni.In avvio della stagione turistica quest’anno gli sconti rispetto all’alta stagione possono superare il 25%. Con il mese di giugno si mette in moto la stagione estiva dell’intera filiera turistica che si compone di 612mila imprese con oltre 700 mila unità locali. Essa rappresenta il 10% del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero. Elevata l’incidenza dell’occupazione: con 2,7 milioni di lavoratori, al turismo si deve il 12,6% dell’occupazione nazionale secondo elaborazioni dati Unioncamere.