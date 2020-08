Turismo: 1 italiano su 2 in viaggio per Ferragosto, weekend da bollino rosso

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Piùdi 1 italiano su 2 (il 54%) non resterà a casa per Ferragosto e si metterà in viaggio. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il traffico del “capodanno” dell’estate, pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia che ha ridotto del 14% gli spostamenti rispetto allo scorso anno. Per un 20% degli italiani – sottolinea la Coldiretti - il Ferragosto 2020 sarà un giorno come tutti gli altri e un altro 26% resterà a casa a riposare. Praticamente azzerate a causa delle misure sul distanziamento sociale le presenze a manifestazioni pubbliche, dai concerti alle sagre.