Turismo: 13,5 milioni di italiani in viaggio da Santo Stefano, protagonista la montagna

Valeria Panigada 20 dicembre 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

13,5 milioni italiani andranno in vacanza per le prossime festività scegliendo di trascorrere in prevalenza, seguendo la tradizione, il Natale in famiglia e in patria (nel 75% dei casi) pronti però a fare le valigie anche per destinazioni a lungo raggio a partire da Santo Stefano. Rispetto agli anni scorsi, si allunga sia la durata media della vacanza che la prenotazione con largo anticipo, secondo le ultime stime formulate da Federturismo che vede buoni andamenti per le città d’arte, come Roma, Venezia e Firenze, ma soprattutto per le vacanze in montagna che vedranno protagoniste la Valle d’Aosta con Courmayeur e il Trentino Alto Adige.Per il Capodanno la scelta ricadrà, oltre che sulle intramontabili capitali europee, sul mare “vicino e lontano”: Mauritius, Maldive, Kenya, ma anche Mar Rosso dove si prevede un ritorno ai grandi numeri del passato sia per l’ottimo rapporto qualità prezzo che per la vicinanza geografica. La spesa pro capite si aggirerà mediamente intorno ai 500 euro per 4 notti in Italia (comprensive di trasporto, alloggio e cibo) e 1500 euro per un pacchetto all'estero.Positive anche le prenotazioni degli stranieri che decidono sempre di più di visitare l'Italia per il periodo natalizio. Saranno 6 milioni, con il grande ritorno degli americani (+25%) che ha caratterizzato l’intero anno.