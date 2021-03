Tridico (Inps): "Occorre rendere il sistema pensionistico flessibile in uscita"

Alessandra Caparello 24 marzo 2021 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

“Occorre rendere il sistema pensionistico flessibile in uscita, in base ai lavori svolti. Tanto più gravoso è il lavoro svolto, tanto prima il lavoratore dovrebbe uscire dal mercato del lavoro". Così il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione della conferenza "Wake up Italia" organizzata dall'Università di Verona.“L'INPS e il Paese hanno messo la sostenibilità pensionistica a posto con la riforma Dini e con la riforma Fornero. Questo garantisce una sostenibilità finanziaria, poi c'è l'efficienza sociale da tenere a mente". Ecco perchè bisognerebbe pensare ad una "pensione di garanzia e alla copertura figurativa per i giovani". Questi due interventi dovrebbero "sostenere il sistema pensionistico". Il numero uno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale infine loda il reddito di cittadinanza, la misura targata M5S, senza cui “in pandemia avremmo avuto un caos sociale.