Triboo scelta per il lancio del negozio online di Lancel

Triboo, attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA e che controlla questa testata, è stata scelta per il lancio dell’e-store di Lancel, storica maison parigina di pelletteria di lusso del gruppo Piquadro. Questo nuovo accordo rafforza la partnership tra Piquadro e Triboo, a cui il gruppo della pelletteria aveva già affidato le attività digitali dei brand Piquadro e The Bridge, che hanno registrato durante il periodo del Black Friday e Cyber Monday una crescita rispettivamente del 52% e 61% rispetto allo stesso periodo del 2018.Oltre ad assistere il marchio francese Lancel nella gestione del proprio negozio online, attivo al momento in Europa, Svizzera, Usa, Uk, e Russia, Triboo si occuperà anche dell’implementazione di attività di digital marketing e dell’ottimizzazione SEO. “Siamo orgogliosi ed entusiasti della fiducia ricevuta da parte del gruppo Piquadro – ha commentato Marco Giapponese, direttore generale di Triboo – Il lavoro sviluppato negli anni con questo partner è stato incentrato sulla crescita digitale di questa realtà leader nel mondo fashion. Ad oggi consideriamo Piquadro, The Bridge e Lancel tre fra i siti più all’avanguardia ed user friendly nel panorama E-Commerce internazionale, come dimostrano sia la costante crescita del traffico utenti, sia i risultati di successo raggiunti durante il Black Friday & Cyber Monday”.