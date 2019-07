Triboo gestirà la strategia digital di Ariston Thermo Group

Titta Ferraro 17 luglio 2019 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Triboo, gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale che attraverso Brown Editore controlla questa testata, è stata scelta da Ariston Thermo Group per gestire la propria strategia digital. Lo specialista a livello mondiale del comfort termico ha scelto Triboo per la propria strategia digitale Global, che si basa su un approccio multidisciplinare e coinvolge un’ampia varietà di mercati e canali.“Oggi anche le aziende che operano nel settore del comfort termico sono sempre più attente all’utilizzo del digitale, fondamentale per creare un rapporto immediato e diretto con i propri clienti e partner” – ha commentato Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato di Triboo - “Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso al fianco di Ariston Thermo Group e, insieme, metteremo in campo tutte le più innovative modalità e tecniche di “digital engagement” per migliorare le performance dell’Azienda, da sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico”. Forte del know-how dei suoi 500 professionisti e di un network internazionale, Triboo risulta partner ideale per le aziende, attive in diversi settori, che scelgono di trasformare le nuove sfide del mondo del digitale in opportunità per essere sempre più innovative e competitive sul mercato.