Triboo conferma le guidance del piano, il 19 marzo cda su bilancio 2020

Redazione Finanza 3 marzo 2021 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo, gruppo attivo nel settore digitale quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana e che controlla questa testata, ha esaminato e approvato il budget 2021 e, sulla base di tali dati previsionali, vengono confermate le guidance previste dal Piano Industriale 2020-2022.Il cda ha inoltre approvato l'aggiornamento del Calendario degli eventi societari per l’anno 2021. Il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è previsto il 19 marzo 2021.Il 26 aprile si terrà l'Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 2020, mentre il 16 settembre 2021 si riunirà il consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.