Triboo: accordo con Woolrich per gestione della piattaforma di e-commerce

Titta Ferraro 1 ottobre 2019 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Triboo ha avviato collaborazione con Woolrich, il famoso brand americano tra i leader nel segmento outerwear. Il gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA, e che tramite Brown Editore controlla quota testata, allarga così il suo portfolio di partner.Attualmente, lo store virtuale Woolrich è disponibile in tutta l’Unione Europea. Inoltre, Triboo sta supportando Woolrich attraverso strategie local mirate a Paesi emergenti e ad alto potenziale di crescita. Triboo implementerà per Woolrich una strategia digitale a 360°, orientata verso una crescente omnicanalità, affiancando mirate ed efficaci attività di Digital Marketing e un coordinamento end-to-end delle vendite online: dallo stoccaggio e fulfilment degli ordini al Customer Care, passando per lo Store Management e la gestione di pagamenti e incassi.Nell’ambito dell’E-Commerce, Triboo gestisce oltre 100 E-Store in tutto il mondo, offrendo ai propri partner una “one-stop solution”, con una piattaforma su misura per ogni cliente.