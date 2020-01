Triboo: Monti, piano estremamente realistico e ci sarà accelerazione sviluppo internazionale

Titta Ferraro 22 gennaio 2020 - 14:42

"Il piano è ambizioso, ma estremamente realistico". Il ceo di Triboo, Riccardo Maria Monti, commenta così il piano 2020-2022 presentato oggi dal gruppo attivo nel settore dell’e-Commerce e dell’advertising digitale e che controlla questa testata. Monti sottolinea come la società riuscirà a realizzare il piano che rappresenta un "cambio di passo" con lo sviluppo internazionale che sarà uno dei principali driver della crescita futura.Il nuovo piano di Triboo ha come obiettivi ricavi in aumento da 76 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 122 milioni del 2022 (CAGR +17%), trainati soprattutto dall’area Commerce e Agency. L’Ebitda adjusted è atteso in crescita da 8,7 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 18 milioni del 2022 (CAGR +28%).