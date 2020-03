Triboo: +25% volumi e-commerce nei primi 2 mesi 2020 e boom visitatori online

Titta Ferraro 10 marzo 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Triboo, gruppo attivo nel settore digital, quotato sul mercato MTA che attraverso Brown Editore controlla questa testata, ha annunciato che i primi due mesi del 2020 - sulla base dei dati gestionali disponibili e dei principali indicatori operativi - mostrano un incremento dei volumi di transazioni per l’E-commerce (“Gross Merchandise Value” o “GMV”) del 25% rispetto al medesimo periodo dello scorso esercizio.Un’analisi effettuata considerando tutte le transazioni online eseguite nel periodo che va dal 21 Febbraio 2020 al 4 Marzo 2020, periodo impattato dal Covid-19, a confronto con il medesimo periodo dell’anno precedente, evidenzia un incremento del 17% dei volumi di transazioni per l’E-commerce (GMV) nel periodo indicato.Nei primi due mesi del 2020 le attività di Digital Marketing mostrano un incremento del 24% rispetto ai primi due mesi del 2019.Anche le testate editoriali di Triboo nei primi due mesi del 2020, rispetto ai primi due mesi del 2019, hanno registrano un incremento di oltre il 22% in termini di utenti raggiunti e un incremento di circa 21% in termini di pagine viste. Ottima performance di Blogo.it con incremento dell’83% per utenti raggiunti e del 65% per pagine viste.“L’analisi relativa all’andamento degli store online gestiti dal Gruppo conferma l’efficienza della nostra politica d’investimento, sia in Italia che nel resto del mondo, sui prodotti dei partner nonostante la situazione drammatica scaturita da questa epidemia” commenta Marco Giapponese, Direttore Generale del Gruppo. “Da due settimane tutti i dipendenti di Triboo stanno lavorando in smart working a tutela della propria salute e di quella degli altri. È chiaro che la maggior permanenza nelle nostre case e l’invito ad uscire solo per effettive necessità, comporterà inevitabilmente un calo nel mercato retail a fronte della crescita esponenziale nell’E-commerce; per questo motivo verrà monitorata costantemente l’evoluzione della situazione per garantire le migliori soluzioni possibili. A tal proposito abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta di servizi con dei pacchetti agevolati per tutte quelle realtà poco digitalizzate che in questo momento necessitano di un ulteriore supporto.