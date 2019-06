Tria su economia: 'Bisogna ricordarsi sempre che oggi stiamo meglio di ieri. Con Ue aprirò negoziato'

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

"La situazione a livello internazionale ed europeo non va tanto bene e mi pare che la governance globale abbia dei problemi anch'essa. Non è pessimismo, bisogna ricordarsi sempre che oggi stiamo meglio di ieri". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria."Anche se si cresce allo 0,1%, non stiamo peggio di ieri ma stiamo meglio", ha precisato Tria.Alla vigilia del verdetto della Commissione europea che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe annunciare domani l'intenzione di consigliare al Consiglio europeo l'avvio di una procedura di infrazione contro l'Italia per debito eccessivo, Tria ha affermato che con l'Ue "si aprirà un negoziato e ovviamente più andiamo meglio, più cresce l'economia, più non c'è bisogno di sforare niente"."Devo dare fiducia a chi vuole investire in Italia. Questo è il punto fondamentale", ha detto il ministro.