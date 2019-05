Tria su Salvini: "Governo lavora su quanto scritto nel DEf. Tutti debbano leggere i documenti ufficiali"

Alessandra Caparello 16 maggio 2019 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

“Credo che tutti debbano leggere i documenti ufficiali del governo, è chiaro che in campagna elettorale i mercati finanziari sono un pò in fibrillazione, però dobbiamo attenerci ai fatti, ci atteniamo agli obiettivi”. Così parlando ai giornalisti il ministro dell'economia Giovanni Tria prima dell'inizio della riunione dell'Eurogruppo, in merito alle parole di Matteo Salvini sul debito a quota 140% del pil.“C’è una risoluzione del Parlamento sul Def che chiede di non aumentare l'Iva ma nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica specificati nel Def, quindi il governo sta lavorando su quanto è scritto in quel documento” ha sottolineato Tria.